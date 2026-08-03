Hombre se lesiona tras caer de una escalera en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una tarea cotidiana estuvo a punto de terminar en tragedia la mañana de este lunes, luego que un hombre sufrió una aparatosa caída desde una escalera de madera mientras intentaba abastecer de agua un abanico de aire húmedo en el patio de su domicilio, ubicado en la colonia Elsa Hernández.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la calle Tulipán, donde Alfonso Rafael Ortiz Rosales, de 52 años de edad, realizaba labores en el exterior del inmueble cuando, por causas que no fueron precisadas, perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de dos metros.

Atención médica inmediata

La caída fue violenta y el hombre se golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo, quedando inconsciente por varios minutos, lo que generó momentos de angustia entre sus familiares, quienes solicitaron de inmediato el apoyo del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Respuesta de los servicios de emergencia

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Tras estabilizarlo, determinaron que presentaba una lesión de consideración en la cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica especializada.