Alcohol y depresión desatan intento de suicidio

MONCLOVA COAH.— El consumo excesivo de alcohol y una fuerte depresión habrían sido los factores que llevaron a un hombre a intentar quitarse la vida en el exterior de su domicilio, ubicado en la colonia Valle de San Miguel.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo, cuando Vicente, conocido entre los vecinos como "El Cuate", permanecía en su vivienda localizada sobre la calle Puerto Príncipe, en el sector oriente de la ciudad.

De acuerdo con la información recabada, desde la noche anterior el hombre convivía con un grupo de amigos, con quienes ingirió bebidas alcohólicas durante varias horas. Al encontrarse en estado de ebriedad, presuntamente fue invadido por una fuerte depresión, situación que lo llevó a armarse de valor y tomar un cuchillo con el que se autolesionó.

Tras la agresión que él mismo se provocó, "El Cuate" quedó tendido sobre las escaleras del pasillo de su domicilio, donde fue observado por vecinos, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia mediante el sistema de auxilio.

Acciones de la autoridad

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria a Vicente, mientras que elementos de Seguridad Pública Municipal aseguraron el área.

Asimismo, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Estado de salud del lesionado

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el estado de salud del lesionado ni sobre las acciones posteriores derivadas del incidente.