Vinculan a proceso a Marisol "N", viuda del alcalde asesinado de Temoac

Un juez vinculó a proceso a Marisol N, viuda del alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, quien fue asesinado el pasado 22 de julio. La exdirectora del DIF municipal permanecerá sujeta al proceso penal mientras continúan las investigaciones en su contra.

Marisol N fue detenida hace unos días junto con Geovany Emmanuel N, director de Seguridad Pública del municipio, durante un operativo realizado por autoridades federales y estatales como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

De acuerdo con las indagatorias, ambos estarían relacionados con un presunto esquema de extorsión que operaba en Temoac. La Fiscalía sostiene que Marisol N habría participado en estas actividades desde 2025 y la señala de presuntamente agredir y amenazar a las víctimas para obligarlas a entregar importantes cantidades de dinero a cambio de no hacerles daño.

Detalles confirmados

Durante la audiencia, el juez consideró que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra Marisol N. En contraste, determinó que, por ahora, no había pruebas suficientes para vincular a proceso a Geovany Emmanuel N por el mismo delito.

Acciones de la autoridad

Mientras el proceso judicial contra Marisol N sigue su curso, las autoridades mantienen abierta una investigación independiente por el asesinato del alcalde Valentín Lavín Romero.