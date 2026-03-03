TAXISTA ARROLLA A INSPECTOR Y HUYE

Un inspector de Transporte y Vialidad resultó lesionado la mañana de este martes luego de ser arrollado por un taxista al que sometía a una revisión sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la calle De la Fuente, frente al Seguro Social.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el inspector realizaba labores de supervisión al transporte público y detuvo para inspección un Chevrolet Spark blanco, asignado a la línea Radiotaxis del Centro, marcado con el número económico 13.

Presuntamente, el conductor reaccionó de manera agresiva y, en lugar de atender la revisión, aceleró intempestivamente, llevándose de encuentro al funcionario.

Tras el impacto, el inspector cayó al pavimento con diversas lesiones, principalmente en la cara, mientras que el taxista emprendió la huida a toda velocidad.

Testigos de los hechos solicitaron apoyo inmediato, lo que movilizó a paramédicos y a elementos de la Policía Municipal. El inspector fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a una unidad médica para su valoración.

En tanto, las autoridades implementaron un operativo de búsqueda para localizar al conductor responsable, quien al paso de unos minutos fue asegurado por oficiales del Departamento de Control de Accidentes y llevado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde se resolvería su situación legal.