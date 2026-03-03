Operativo en Monclova: Capturan a dos hombres buscados por homicidio

MONCLOVA, COAH.— Dos hombres que eran buscados por la justicia del estado de Oaxaca por su presunta participación en delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio fueron detenidos en Monclova, tras un operativo coordinado entre autoridades estatales de ambas entidades.

La Agencia de Investigación Criminal de Coahuila informó que, derivado de labores de inteligencia y del intercambio de información con autoridades oaxaqueñas, se logró ubicar y capturar a Ángel Jiménez "N" y Juan Jiménez "N", quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

De acuerdo con el mandamiento judicial emitido por un Juzgado de Control en Oaxaca, a los detenidos se les señala como probables responsables de hechos en los que una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas. Tras lo ocurrido, presuntamente abandonaron aquella entidad y se internaron en Coahuila con la intención de evadir la acción de la justicia.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal Región Centro-Desierto implementaron el operativo que permitió su localización en Monclova, donde fueron asegurados sin que se reportaran incidentes adicionales.

Ambos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para los trámites legales y su posterior traslado al estado requirente, donde enfrentarán el proceso penal en su contra.

Detalles confirmados

Las autoridades estatales reiteraron que la coordinación interinstitucional es clave para evitar que personas con cuentas pendientes ante la ley utilicen otras entidades como refugio, asegurando que se mantendrán las acciones conjuntas para combatir la impunidad.