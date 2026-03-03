Le hacen 'el pelo' a barbero... a domicilio

MONCLOVA, COAH.— Un joven barbero fue violentamente agredido la noche del lunes al interior de su domicilio en la colonia Otilio Montaño, presuntamente por dos sujetos con quienes mantenía conflictos desde meses atrás. El ataque generó una fuerte movilización policiaca en el sector.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 23:00 horas en una vivienda ubicada en la calle Adolfo Fisher, esquina con calle 1, propiedad de Nicolás Mena Ruelas, de 24 años. De acuerdo con versiones de vecinos, dos hombres identificados como 'Balú' y 'Erick' arribaron al sitio y presuntamente brincaron la barda perimetral para ingresar al patio.

La agresión en el domicilio

Una vez dentro, comenzaron a golpear al joven con palos, causándole diversas lesiones en distintas partes del cuerpo. Durante la agresión, uno de los atacantes habría intentado lesionarlo con un machete, sin lograr herirlo con el arma. Trascendió que días antes, el pasado sábado, los mismos individuos presuntamente sustrajeron herramientas de trabajo del afectado, entre ellas máquinas para cortar cabello, tijeras y cepillos, situación que habría avivado el conflicto entre ambas partes.

Respuesta de las autoridades

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar antes de que arribaran las autoridades. Familiares del lesionado solicitaron apoyo médico de inmediato y paramédicos lo trasladaron a un hospital, donde quedó bajo observación. Elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en calles aledañas; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportaba la detención de los presuntos agresores. Las autoridades exhortaron al afectado a formalizar la denuncia correspondiente para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.