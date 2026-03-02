Muere mujer a los ´pies de Cristo´

FRONTERA, COAH— Lo que debía ser una noche de recogimiento religioso terminó en consternación en la colonia Occidental, luego que una mujer de 64 años fue localizada sin vida al interior de un vehículo estacionado frente a la Iglesia El Verbo Encarnado.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Leona Vicario y Occidental, mientras feligreses acudían a las celebraciones propias de la temporada de Cuaresma. La mujer fue identificada como América Cazares Torres, vecina del mismo sector.

De acuerdo con los primeros reportes, asistentes al templo notaron que la mujer permanecía inmóvil dentro de una camioneta Chevrolet tipo familiar y, al no observar movimiento, solicitaron el apoyo de las autoridades.

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado acudió para tomar conocimiento de los hechos. Peritos realizaron el procesamiento correspondiente y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia que determinará las causas oficiales del fallecimiento.

La presencia de patrullas y unidades ministeriales en el atrio del templo generó asombro entre vecinos y feligreses, quienes observaron las diligencias durante varias horas. Las autoridades informaron que se abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.