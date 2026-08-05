Monclova: Accidente entre camioneta y automóvil deja daños materiales

MONCLOVA, COAH.– Una imprudente maniobra al volante provocó un aparatoso accidente la mañana de este martes sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del monumento a Francisco I. Madero, donde una camioneta y un automóvil terminaron con severos daños materiales.

El percance movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

En el accidente participaron una camioneta Ford Lobo color blanco, manejada por Tomás y un automóvil Ford Focus, cuyo conductor fue identificado como Juan, vecino del municipio de Frontera. De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del Ford Focus intentó cambiar de carril sin tomar las debidas precauciones, invadiendo la trayectoria de la camioneta, lo que provocó que ambas unidades se impactaran violentamente.

Tras la colisión, los dos vehículos quedaron con daños de consideración, afectando principalmente el costado derecho de la camioneta y la parte frontal del automóvil. Afortunadamente, pese a lo aparatoso del encontronazo, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente fue necesaria la intervención de las autoridades viales.

Una vez concluido el peritaje, los oficiales trasladaron a ambos conductores a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un convenio para la reparación de los daños.