Movilización policial en Monclova por olor a descomposición

MONCLOVA, COAH.– Un penetrante olor a descomposición puso en alerta a vecinos de la colonia 20 de Noviembre y provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal durante la noche del martes, ante el temor de que una persona hubiera perdido la vida dentro de una vivienda.

El reporte se registró en el cruce de las calles Manuel J. Celis y Raúl Madero, donde habitantes del sector informaron que desde hacía varios días no veían a un hombre identificado como Eduardo, quien vive solo, situación que aumentó la preocupación entre los vecinos.

Al arribar al lugar, los oficiales realizaron una inspección en los alrededores del domicilio y revisaron también un terreno baldío cercano para tratar de localizar el origen del fuerte hedor. Durante la revisión, los uniformados confirmaron que la vivienda permanecía cerrada con candados y no presentaba señales de violencia o indicios que hicieran suponer que en el interior se registraba alguna emergencia.

Tras varios minutos de búsqueda, las autoridades no encontraron evidencia de una persona sin vida ni lograron establecer de dónde provenía el olor, por lo que el reporte quedó sin confirmarse. Finalmente, los elementos preventivos se retiraron del lugar luego de descartar una situación de riesgo, aunque recomendaron a los vecinos reportar nuevamente cualquier anomalía que pudiera presentarse en el sector.