Brutal agresión a motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una brutal agresión contra un motociclista provocó una intensa movilización policiaca durante la noche del martes en la colonia Tierra y Libertad, luego de que un grupo de jóvenes lo interceptara, lo tirara de su unidad y lo golpeara hasta dejarlo lesionado.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles 40 y 7, donde el joven circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue sorprendido por varios sujetos, quienes presuntamente lo hicieron caer para después lanzarse contra él a golpes y patadas.

Los gritos de auxilio alertaron a vecinos del sector, quienes salieron de sus viviendas para intervenir. Su presencia obligó a los agresores a escapar corriendo antes de que arribaran las corporaciones de seguridad.

El lesionado fue identificado como Andrés, de 18 años de edad y vecino de la colonia 21 de Marzo, quien presentaba dos heridas en la cabeza a consecuencia de la agresión.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal y de Tránsito implementaron un operativo de búsqueda en calles cercanas con base en las características proporcionadas por testigos, quienes señalaron que en la agresión participaron alrededor de diez jóvenes.

Pese a los recorridos realizados en la zona, las autoridades no lograron ubicar a los responsables, por lo que el caso quedó bajo investigación.