Joven sufre accidente en Monclova tras estrenar motocicleta

MONCLOVA, COAH.– La ilusión de estrenar una motocicleta duró apenas una hora para un adolescente de 17 años, quien terminó involucrado en un accidente vial al no lograr detener su marcha y chocar contra un automóvil en calles de la colonia 21 de Marzo.

El percance se registró sobre la avenida Oriente, en el cruce con la calle 40, donde Giovanni circulaba a bordo de la unidad que acababa de adquirir.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven no alcanzó a frenar a tiempo y terminó impactándose contra la parte trasera de un automóvil Volkswagen Jetta color blanco, conducido por Víctor Isleño.

El estruendo alertó a vecinos y automovilistas que transitaban por el sector, quienes solicitaron el apoyo del sistema de emergencias 911 al observar al motociclista tendido junto a la unidad.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria al adolescente. Tras una valoración médica, determinaron que únicamente presentaba golpes que no ameritaban su traslado a un hospital.

La motocicleta fue la que llevó la peor parte, al quedar con daños de consideración, mientras que el Volkswagen Jetta únicamente presentó afectaciones en la defensa trasera.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Posteriormente ordenaron el traslado de ambas unidades a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde los involucrados buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.