Se vuelve a fracturar una pierna en derrape

MONCLOVA, COAH.- La mala fortuna volvió a alcanzar a Pablo Carranza Castillo, de 38 años, quien terminó en una cama de hospital luego de sufrir un accidente en motocicleta que le provocó nuevamente una fractura en la pierna izquierda, la misma extremidad que ya se había lesionado en un percance anterior.

El accidente se registró durante los primeros minutos de este sábado, cuando el vecino de la colonia Leandro Valle circulaba por el bulevar Harold R. Pape, con dirección al norte, y estaba por llegar al puente elevado ubicado frente al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por causas que no fueron precisadas, el motociclista perdió el control de la unidad y derrapó sobre el pavimento, deslizándose varios metros hasta quedar tendido cerca del Hospital General de Zona número 7 del IMSS.

La situación tuvo un ingrediente todavía más desafortunado: trascendió que Pablo ya había sufrido una fractura en esa misma pierna años atrás, por lo que este nuevo accidente lo obligará a comenzar otra vez con el proceso de recuperación.

El accidente y su atención médica

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento y solicitaron el apoyo de paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila, quienes atendieron al lesionado en el lugar.

Tras valorar la lesión, los socorristas le colocaron una férula para inmovilizar la extremidad y evitar complicaciones durante el traslado. Posteriormente, fue llevado en ambulancia al Hospital General de Zona número 7, donde quedó bajo atención médica especializada.

Diligencias y consecuencias del accidente

Agentes de Peritaje realizaron las diligencias correspondientes para documentar el accidente. En el percance únicamente se vio involucrada la motocicleta, por lo que no hubo daños a terceros ni afectaciones mayores a la circulación.