Cae con 18 mil 500 litros de presunto huachicol en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un importante cargamento de combustible, presuntamente obtenido de manera ilegal, fue detectado y asegurado por elementos del Grupo de Reacción Centro, quienes además detuvieron al conductor de la unidad que transportaba los hidrocarburos.

La intervención policial se realizó sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde los uniformados efectuaban recorridos de vigilancia cuando detectaron un camión de carga color café, que circulaba sin razón social visible.

Al considerar sospechosa la unidad, los oficiales le indicaron al operador que detuviera su marcha para verificar la documentación y comprobar que el combustible que llevaba contara con los permisos correspondientes y acreditara su procedencia legal.

Durante la revisión, el conductor argumentó que había olvidado los documentos; sin embargo, presuntamente comenzó a mostrar nerviosismo y terminó reconociendo ante los elementos que el hidrocarburo era de procedencia ilícita.

Detención del conductor y aseguramiento del combustible

Ante esta situación, los policías procedieron a su detención y aseguraron el camión, en cuyo interior se encontraban aproximadamente 18 mil 500 litros de combustible, conocido como huachicol.

Posteriormente, tanto el detenido como la unidad de carga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del operador.

Investigación sobre el origen del hidrocarburo

Ahora corresponderá a las autoridades federales investigar el origen del combustible, establecer quiénes participaron en su posible extracción, traslado o comercialización, así como identificar el destino que tendría el cargamento.

El aseguramiento representa una nueva línea de investigación sobre el posible movimiento y distribución ilegal de hidrocarburos en la Región Centro de Coahuila.