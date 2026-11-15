Por esquivar una vaca, joven vuelca su camioneta en la carretera estatal 24

MONCLOVA, COAH.- Un animal que apareció repentinamente sobre la carretera convirtió el regreso a casa de un joven en una peligrosa experiencia, luego de que, al intentar esquivarlo, terminara volcando la camioneta que conducía y fuera de la cinta asfáltica.

El accidente se registró alrededor de las 23:00 horas de ayer, en la carretera estatal número 24, a la altura del kilómetro 12, cerca del campestre Las Higueras.

El accidente en la carretera estatal 24

Al volante de una Ford Ranger blanca viajaba Joel Chávez Aguayo, de 19 años, quien se dirigía al ejido El Oro, donde tiene su domicilio, después de concluir su jornada laboral en una tienda de conveniencia de la colonia José de las Fuentes.

Durante el trayecto, una vaca presuntamente se atravesó de manera repentina en su camino. Ante el riesgo de impactarla, el conductor realizó una maniobra evasiva, pero perdió el control de la unidad y terminó saliéndose de la carretera.

La camioneta avanzó varios metros fuera de la carpeta asfáltica hasta quedar volcada, con las cuatro llantas hacia arriba y severos daños materiales.

Respuesta de los servicios de emergencia

La emergencia fue reportada por automovilistas que circulaban por el lugar, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron al joven y confirmaron que no presentaba lesiones de consideración. Por esta razón, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Más tarde arribaron familiares y habitantes del ejido El Oro, quienes apoyaron para recuperar la camioneta. Con ayuda de otra unidad, consiguieron colocarla nuevamente sobre sus ruedas y posteriormente la retiraron del sitio mediante maniobras de arrastre.

Aunque la Ford Ranger terminó con importantes daños, Joel pudo regresar a casa sin heridas graves. El animal, cuya presencia habría originado el percance, convirtió un trayecto habitual en un accidente que pudo tener consecuencias mucho más delicadas.