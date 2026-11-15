Amanece familia con camioneta metida en su propiedad

MONCLOVA, COAH.- La madrugada dejó una sorpresa poco agradable para una familia de la colonia Continental Guerrero, que al comenzar el día descubrió que una camioneta había terminado dentro de su propiedad, luego de que su conductor presuntamente perdiera el control al descender por una de las pendientes más pronunciadas del sector.

El accidente habría ocurrido entre las 05:00 y las 06:00 horas de este domingo; sin embargo, fue hasta alrededor de las 09:00 cuando los habitantes del domicilio marcado con el número 924 de la calle Durango descubrieron la unidad y solicitaron la intervención de las autoridades.

Detalles del accidente

Se trataba de una Chevrolet Trax gris, propiedad de Omar Garza, cuyo conductor descendía por la calle Durango, entre Mazatlán y Altamira, cuando presuntamente sufrió una falla en el sistema de frenos que le impidió controlar la marcha.

La camioneta terminó desviándose hacia la derecha y se introdujo en el terreno de Marta Delgado, donde estuvo a punto de impactarse contra una de las paredes de la vivienda que comparte con su esposo Gerardo y sus hijos.

La unidad quedó atorada en un desnivel entre la banqueta y la propiedad, con dos neumáticos del costado derecho suspendidos, lo que evitó que terminara estrellándose directamente contra el domicilio.

Rescate de la camioneta

El panorama tomó por sorpresa a la familia, que no se había percatado de lo ocurrido durante la madrugada. Fue hasta varias horas después cuando el propietario intentó retirar la camioneta con ayuda de otro vehículo particular, pero personas que presenciaron la situación pidieron la presencia de las autoridades.

Al arribar, elementos del Departamento de Control de Accidentes explicaron que habían acudido debido a un reporte realizado al número de emergencias 911 y que era necesario realizar las diligencias antes de permitir que la unidad fuera retirada por sus propios medios.

La posición en la que quedó la Chevrolet Trax complicó las maniobras, por lo que se solicitó una grúa. Para conseguir liberarla, los trabajadores utilizaron gatos hidráulicos, piedras y el apoyo de varias personas que ayudaron a estabilizarla hasta lograr sacarla del desnivel.

Finalmente, la camioneta fue remolcada a un corralón, mientras que su propietario buscaría llegar a un acuerdo con la familia afectada por los posibles daños ocasionados en el terreno.

Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí un buen susto para los habitantes de la vivienda, quienes comenzaron el domingo con una visita inesperada que, por fortuna, no terminó dentro de su sala.