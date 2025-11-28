Choque en puente AHMSA: colapsa vialidad en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Como si no hubiera sido suficiente con el primer percance, la tarde de ayer el Puente de AHMSA volvió a demostrar por qué es uno de los puntos más conflictivos de la ciudad, luego que una conductora distraída protagonizara un nuevo choque por alcance que terminó colapsando nuevamente la vialidad.

El accidente ocurrió a media estructura, justo donde minutos antes un camión de la empresa Thornton había quedado varado, ocupando un carril y obligando a todos los automovilistas a avanzar a vuelta de rueda. A pesar de la advertencia visual —porque ver un camión atravesado no requiere demasiada imaginación— la conductora no frenó a tiempo y fue a estrellarse directamente contra una camioneta tipo estaquita que circulaba adelante.

Este percance representó el segundo del día en el mismo punto, encendiendo de nuevo las quejas de los automovilistas, quienes afirman que el puente se ha convertido en una ruleta rusa vehicular donde la falta de pericia y atención hace de las suyas cada tarde.

Aunque por fortuna no hubo lesionados, los daños materiales fueron más que evidentes en ambas unidades, obligando a los involucrados a esperar la llegada de las autoridades viales.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento del hecho, controlar el flujo vehicular y deslindar responsabilidades, en medio del ya tradicional caos que se genera en ese tramo cada que ocurre un incidente.

Las autoridades pidieron a los conductores mantener la cordura, la distancia y, de ser posible, los ojos en el camino, especialmente cuando hay unidades averiadas o el tránsito se torna lento sobre el puente.