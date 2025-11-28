Madres de adolescentes detenidos en Monclova exigen justicia tras abuso policial

MONCLOVA, COAH.- Lo que inició como un grupo de 15 adolescentes, de entre 11 y 14 años, detonando cuetes la noche de ayer en la calle Albert Einstein de la colonia Tecnológico, terminó por convertirse en un episodio que desató furia, lágrimas y denuncias contra las corporaciones policiacas de Monclova.

La tranquilidad del sector se quebró no solo con el estruendo de los artefactos pirotécnicos, sino con la presencia de elementos municipales y estatales que, según los padres de los menores, actuaron con un uso excesivo de fuerza. Los jóvenes fueron asegurados y subidos.

Las madres aseguraron que el operativo fue más una demostración de poder que un protocolo preventivo. Al llegar a Seguridad Pública para exigir explicaciones, varias de ellas se encontraron con otra barrera: la prepotencia. Señalaron que la directora de Proximidad Social, Tania Ibarra, y la psicóloga Alexa, lejos de ofrecer una postura empática, descalificaron a los menores tildándolos de vagos.

Varias evidencias del supuesto maltrato quedaron a la vista: algunos de los chicos presentaban moretones en los brazos, un silencioso recordatorio del miedo que vivieron durante el aseguramiento.

Finalmente, los 15 adolescentes fueron entregados a sus padres tras firmar un compromiso para asistir a pláticas preventivas. Pero las familias advirtieron que no dejarán el asunto ahí. Interpondrán denuncias ante el Ministerio Público por presunto abuso de autoridad y acudirán a la Comisión de Derechos Humanos para exponer la presunta violación al trato digno de los menores.

La detención en la calle Albert Einstein dejó de ser una simple historia de cuetes para transformarse en un símbolo de reclamo social: madres que exigen justicia, dignidad y que la autoridad recuerde que el miedo no es una herramienta pedagógica.