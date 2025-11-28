Rescatan a Don Alberto Ruiz desaparecido en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.– Una angustiante noche de búsqueda terminó con un enorme suspiro de alivio, luego de que Don Alberto "Bobby" Ruiz, un querido vecino que padece alzheimer, fuera localizado sano y salvo tras desaparecer de su hogar la tarde de ayer.

Todo comenzó poco antes de las 15:00 horas, cuando sus familiares notaron su ausencia y, conscientes de su condición, iniciaron de inmediato la búsqueda por su cuenta. Vecinos y conocidos se sumaron al esfuerzo, recorriendo calles, negocios y esquinas, pero conforme avanzaba la tarde y la noche se cernía, el nerviosismo crecía con cada minuto.

Sin más opciones, la familia acudió al Departamento de Policía, detonando la activación inmediata de un operativo conjunto entre Seguridad Pública y Protección Civil. La prioridad: hallar a Don Bobby antes de que la oscuridad lo expusiera a un mayor riesgo.

La búsqueda se extendió hasta casi la medianoche. Las unidades se dispersaron por áreas rurales, brechas y caminos que una persona desorientada podría tomar sin rumbo. La coordinación por radio y el conocimiento del terreno resultaron cruciales para cubrir cada rincón.

Finalmente, en una brecha solitaria que conduce del panteón municipal hacia la Loma de Morín, los rescatistas encontraron a Don Alberto visiblemente cansado y desorientado, pero sin lesiones graves. Elementos de Protección Civil lo valoraron de inmediato y confirmaron que solo presentaba agotamiento por las horas que permaneció a la intemperie.

El momento más conmovedor llegó con su reencuentro familiar. Entre abrazos, lágrimas y profundo alivio, la familia Ruiz agradeció la respuesta rápida de las autoridades y, sobre todo, la solidaridad de los vecinos que se movilizaron sin pensarlo dos veces.

Un final feliz que demuestra que, cuando la comunidad se une, ninguna brecha es demasiado grande y ningún camino demasiado oscuro.