Choque entre camionetas causa caos vial en puente AHMSA de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un choque por alcance entre una camioneta Chevrolet S10 y una Dodge Cherokee modelo 2012 provocó la tarde de ayer un intenso caos vial sobre el conocido puente de AHMSA, al sur de la ciudad.

El percance se registró cuando ambos vehículos circulaban hacia el sector sur y, debido al tráfico lento, la conductora de la Cherokee redujo la velocidad. Sin embargo, el conductor de la S10 no alcanzó a frenar a tiempo y terminó estampándose contra la parte trasera del vehículo de mayor tamaño.

Aunque el golpe generó un fuerte estruendo que alarmó a quienes circulaban por la zona, no se registraron personas lesionadas. Solo hubo daños materiales que obligaron a los conductores a orillarse mientras elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos.

El tráfico avanzó a vuelta de rueda por varios minutos, mientras automovilistas inconformes reclamaban el retraso ocasionado por lo que describieron como "más susto que choque".

Minutos después, tras la valoración de los daños y la elaboración del parte vial, ambas unidades fueron retiradas del área, permitiendo que el flujo vehicular se normalizara gradualmente.