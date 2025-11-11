Mujer sufre quemaduras tras explosión de gas en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una tarde rutinaria terminó convirtiéndose en una escena de terror para Alejandra García, de 49 años, quien resultó con quemaduras en rostro, brazos y pecho, luego de recibir un flamazo al intentar encender el boiler de su domicilio sin saber que había una fuga de gas.

El accidente ocurrió cerca de las 18:00 horas del martes, en una vivienda ubicada sobre la calle Tizoc, entre Segunda y Tercera, de la colonia Ciudad Deportiva.

De acuerdo con los primeros reportes, Alejandra llegó al área del boiler para encenderlo manualmente, sin sospechar que el gas de un cilindro de 10 kilos se había acumulado en el cuarto de servicio. En cuanto acercó el encendedor, una llamarada salió disparada hacia su humanidad.

La explosión fue tan repentina que la mujer ni siquiera alcanzó a reaccionar.

El estruendo alarmó a los vecinos, quienes salieron de sus casas pensando que se trataba de un corto circuito o incluso de un estallido mayor.

Al ver a la mujer herida, su esposo se apresuró a cerrar el tanque de gas para evitar una tragedia mayor.

El reporte al 911 no tardó en desatar la movilización de los cuerpos de emergencia. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) atendieron a Alejandra, quien presentaba quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, brazos y pecho, trasladándola de inmediato a la Clínica del Magisterio para su valoración.

Su esposo, Pedro Pecina, se encontraba en el lugar visiblemente alterado por lo ocurrido.

¿Qué ocurrió?

Mientras tanto, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos inspeccionaron el cilindro del boiler y revisaron las instalaciones de gas para descartar riesgos. Confirmaron que la causa del flamazo fue una fuga que permitió la acumulación del combustible.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, pero dejó como lección la importancia de revisar conexiones de gas y evitar encender boilers de manera manual cuando se perciba olor a gas.

La vivienda quedó asegurada sin riesgo alguno.