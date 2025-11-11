Bebé de 11 meses es rescatado de auto en parque recreativo de Monclova

MONCLOVA, COAH.– Momentos de horror vivió una mujer cuando su bebé de 11 meses quedó atrapado en el interior de su automóvil mientras estaba estacionado en el estacionamiento de un parque recreativo, ubicado sobre la calle Adolfo López Mateos y la avenida Susan Lou Pape.

El angustioso incidente movilizó rápidamente a las autoridades municipales y al Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes se desplazaron de inmediato hacia el lugar tras recibir el reporte de emergencia a las 15:00 horas.

¿Qué ocurrió?

Al llegar al lugar, las autoridades se encontraron con una escena alarmante: Fernanda Lozano, madre del menor, completamente desesperada, había solicitado la ayuda de un hombre que estaba cerca del lugar.

En un intento por liberar al pequeño, el desconocido logró quebrar uno de los vidrios del automóvil, permitiendo que la madre pudiera sacar a su hijo del vehículo. El bebé, identificado como ´N´, estaba atrapado en el auto, y aunque no presentaba lesiones visibles, la situación dejó a todos los presentes en un estado de gran preocupación.

En cuanto a la madre, que estaba visiblemente alterada, se ofreció asistencia médica, pero ella rechazó cualquier tipo de atención, asegurando que su hijo ya estaba en sus brazos y fuera de peligro. Afortunadamente, el menor fue rescatado antes de que la situación pudiera empeorar.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos que llegaron al lugar también brindaron su apoyo para asegurarse de que no hubiera más riesgos, mientras que los oficiales de la Policía Municipal tomaron conocimiento del hecho y procedieron a despejar el área.

Afortunadamente, la tragedia se evitó, gracias a la rápida intervención del desconocido y la valentía de la madre. Aunque el bebé salió ileso, la experiencia dejó una lección sobre los peligros que pueden presentarse cuando un niño queda atrapado en un vehículo.