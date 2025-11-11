Detienen a El Gallito en Monclova por escándalo en la calle

MONCLOVA, COAH.– Con más de un problema a cuestas, Ricardo Martínez González, alias "El Gallito", de 55 años, fue detenido esta mañana por la Policía Municipal mientras hacía de las suyas en las calles de la colonia La Amistad, no por un robo, sino por su escandaloso comportamiento.

Sin embargo, la ironía de la situación es que el hombre terminó tras las rejas bajo una falta administrativa menor, tras ser arrestado cerca de las 11:00 horas. Su arresto no fue por lo que uno podría pensar en un principio, sino por desorden público, pues "El Gallito" se encontraba generando alboroto en la vía pública sin consideración alguna. Pero eso no es todo, porque su comportamiento le costó más que una simple regañina.

¿Qué ocurrió?

Y es que, para sorpresa de muchos, este hombre está siendo señalado por el dueño de una casa ubicada en la colonia Oscar Flores, como el presunto responsable de haber vaciado su vivienda el lunes pasado. Aprovechando que la casa no estaba habitada, "El Gallito", presuntamente, se introdujo sin mayor dificultad y, según testigos, se llevó las pertenencias que encontró a su paso. ¡Un robo con un nivel de destreza digno de un profesional, claro!

El problema es que el hombre no fue detenido en flagrancia, lo que hizo que el robo se quedara, por ahora, como una simple acusación y no como un delito consumado. Mientras tanto, el dueño de la vivienda indicó que interpondrá las denuncias pertinentes, dejando la puerta abierta para que la Fiscalía General del Estado se encargue de las averiguaciones correspondientes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte, "El Gallito" seguirá enfrentando los cargos por su comportamiento poco ejemplar en la calle, mientras se resuelve el asunto del robo. A fin de cuentas, terminó pagando caro por hacer escándalo en las calles, mientras los verdaderos afectados aguardan ver si se hacen justicia.

El detenido fue trasladado a las celdas municipales, donde se espera que formule una disculpa... aunque no es probable que eso resuelva mucho.