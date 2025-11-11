Colisión en avenida Acereros de Monclova deja solo daños materiales

MONCLOVA, COAH.– Un accidente vehicular registrado cerca de las 11:30 horas de este martes sobre la avenida Acereros dejó como saldo únicamente daños materiales, pero movilizó a las autoridades municipales.

La joven conductora de un Chevrolet Chevy, al no extremar precauciones al cruzar la avenida Acereros, provocó la colisión con una camioneta Honda HR-V que circulaba por la vía principal.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con las autoridades, Isabel Vázquez, de 22 años de edad, conducía su Chevy gris modelo 1998 por la calle Acapulco y, al intentar cruzar la avenida Acereros sin asegurarse de que no había tránsito, se atravesó al paso de la camioneta Honda HR-V roja, modelo 2017, que era manejada por Blanca Estela López Castillo, de 66 años.

El impacto fue inevitable, y ambos vehículos terminaron varados en el cruce. Mientras la camioneta quedó con daños en su parte frontal, el Chevy resultó con la peor parte del golpe. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los vehículos quedaron considerablemente afectados.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades. Durante este proceso, la conductora de la Honda solicitó la intervención del ajustador de su seguro para que se encargara de la gestión del accidente.

Por su parte, la joven conductora del Chevy buscaba llegar a un acuerdo con la afectada para el pago de los daños, mientras su vehículo fue remolcado a un corralón para su resguardo.