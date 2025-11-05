Accidente grave en bulevar Harold R. Pape deja vehículo destrozado

Un fuerte choque registrado la mañana de este miércoles sobre el bulevar Harold R. Pape dejó como saldo un vehículo destrozado y un severo congestionamiento vial en la principal arteria de la ciudad luego que el conductor de un sedán se estrelló contra la contención de los carriles de circulación del puente de Altos Hornos de México.

El accidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas, movilizando a cuerpos de emergencia y autoridades de la Policía Municipal para atender la emergencia.

El conductor responsable del percance fue identificado como Axel Rolando Villarreal, de 29 años, vecino del municipio de Castaños, quien circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet Impala color negro, de procedencia extranjera.

Según los primeros reportes, Axel viajaba hacia el norte del municipio a una velocidad considerable cuando perdió el control del volante.

Fue al llegar a la altura de la Planta de Fuerza 2 de Altos Hornos de México cuando el vehículo se impactó de manera violenta contra un muro de contención.

El choque provocó que la unidad diera un giro espectacular, quedando completamente destrozada en los carriles centrales, lo que bloqueó gran parte de la circulación.

El accidente generó un caos vial, ya que sólo un carril quedó habilitado para el paso de los vehículos, los cuales avanzaban lentamente.

Además, parte del muro de contención desprendido terminó sobre los carriles contrarios, lo que obligó a las autoridades a cerrar temporalmente el sentido sur, complicando aún más la vialidad.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar y brindaron atención médica al conductor, quien sufrió varios golpes debido al fuerte impacto.

Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad, pero por precaución, Axel fue trasladado a un hospital para una valoración más detallada.

Los oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes y se encargaron de coordinar el retiro del vehículo dañado, mientras el tráfico poco a poco se normalizaba.