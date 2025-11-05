Vuelca conductora en puente de la Industrial

Juanita Yasmin fue trasladada a un hospital por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, al resultar lesionada. BRENDA REBOLLOSO MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 39 años resultó lesionada la mañana de este miércoles luego de protagonizar una aparatosa volcadura sobre el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, en Monclova, después que un camión de transporte público se le atravesó en el camino. El accidente ocurrió alrededor de las 08:15 horas, cuando Juanita Yasmin Preciado Aguilar, de 39 años, vecina de la calle Arturo Méndez de la Garza número 504, del Fraccionamiento Francisco I. Madero, conducía un automóvil Chevrolet de color guinda en dirección al norte por el bulevar Pape. Al llegar al tramo del puente que cruza la avenida Industrial, un chofer de ruta la rebasó imprudentemente para incorporarse al carril lateral del puente, obligando a Juanita a maniobrar bruscamente para evitar impactarse contra una camioneta. La maniobra hizo que perdiera el control del volante y terminara volcando aparatosamente sobre la vialidad del puente. Automovilistas que presenciaron el accidente de inmediato se detuvieron para auxiliarla y solicitar apoyo a los números de emergencia. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio, brindaron atención prehospitalaria a la conductora y la trasladaron a un hospital para su valoración médica. Oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades, mientras que una grúa se encargó de remolcar el vehículo siniestrado al corralón. El percance provocó congestionamiento vehicular, ya que las autoridades cerraron temporalmente el paso por el puente mientras se efectuaban las maniobras y limpieza del área.