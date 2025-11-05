Motociclista Juan Carlos herido al caer en zanja en Ciudad Frontera

Un motociclista sufrió múltiples golpes en distintas partes del cuerpo tras caer en una zanja mientras circulaba a alta velocidad la noche del martes en la colonia Regidores de Ciudad Frontera.

El accidente, que se registró cerca de las 20:00 horas, provocó una rápida movilización de paramédicos de la Cruz Roja y autoridades municipales.

El afectado fue identificado como Juan Carlos, de 26 años, quien viajaba en una motoneta por el Libramiento Carlos Salinas de Gortari en dirección hacia el oriente.

De acuerdo con testigos, el joven viajaba a exceso de velocidad y perdió el control de la motocicleta al intentar tomar una curva de manera imprudente.

El percance ocurrió en el cruce con la calle María del Carmen Villalobos Guerrero, donde Juan Carlos giró de forma muy cerrada sin percatarse de la presencia de una zanja debidamente señalizada por personal municipal.

Debido a la alta velocidad, la motoneta cayó dentro de la excavación, y el conductor salió proyectado varios metros, impactándose violentamente contra el pavimento.

Personas que se encontraban cerca del lugar pidieron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia al notar que el motociclista no podía levantarse.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y brindaron los primeros auxilios al joven, quien presentaba diversas contusiones y heridas producto de la caída.

Tras estabilizarlo, Juan Carlos fue trasladado de urgencia a la clínica número 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su valoración médica y quedar bajo observación.

Las autoridades se encargaron de tomar las diligencias correspondientes y advirtieron a los conductores sobre la peligrosidad de las zonas con zanjas abiertas, que deben ser debidamente respetadas para evitar accidentes como el sucedido.