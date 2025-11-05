Le truena llanta y vuelca en el Salinas remata con poste

Un estallido de llanta provocó que una mujer perdiera el control de su vehículo y terminara estrellándose contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, en un aparatoso accidente registrado la mañana de este miércoles sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, en Frontera.

La conductora fue identificada como Dulce Guadalupe Martínez Trejo, de 29 años, con domicilio en la calle Manuel Aguirre número 907, de la colonia Guadalupe Borja, en Frontera.

Ella se desplazaba a bordo de un automóvil Chevrolet Sonic, modelo 2016, color guinda, cuando sobrevino el percance.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:00 horas, a la altura del kilómetro 20 del Libramiento Salinas, cerca de la empresa Metalpro.

De acuerdo con los primeros informes, una de las llantas del vehículo estalló mientras circulaba a velocidad inmoderada, lo que hizo que Dulce Guadalupe perdiera el control, volcara y se proyectara hacia el camellón central, donde terminó incrustada contra un poste de concreto de la CFE, el cual sacó desde la base.

El fuerte impacto dejó el vehículo con el frente destrozado y provocó que la conductora quedara lesionada dentro del auto.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron de inmediato al sitio, estabilizaron a la lesionada y la trasladaron a la Clínica 9 del IMSS en Frontera para su valoración médica.

El percance también movilizó a elementos de la Policía Estatal de Coahuila, quienes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente.

Debido al impacto, el poste resultó severamente dañado, lo que afectó el suministro eléctrico en varias empresas del sector, mientras personal de la CFE trabajaba en el corte de energía para retirar el vehículo y efectuar las reparaciones necesarias.

Pie de foto:

Brenda31

La conductora fue trasladada al IMSS para su valoración.

Brenda31A

El Chevrolet Sonic color guinda que conducía Dulce Guadalupe Martínez Trejo quedó incrustado en un poste de la CFE tras estallarle una llanta en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari.