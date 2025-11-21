Motociclista Omar Collazo sufre accidente y es llevado al hospital en Castaños

CASTAÑOS, COAH.– Un motociclista resultó lesionado la tarde de este viernes tras perder el control de su unidad y derrapar varios metros sobre la calle Zacatecas, a la altura de la colonia California, en Castaños. El joven quedó tendido sobre el pavimento, lo que alarmó a los vecinos de la zona, quienes de inmediato dieron aviso a los números de emergencia.

¿Qué ocurrió?

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el conductor de la motocicleta, identificado como Omar Collazo Piñón, de 34 años, perdió el control de su unidad mientras circulaba solo por la calle Zacatecas. El impacto y el derrape dejaron al motociclista en el suelo, presentando varios golpes visibles en su cuerpo. Minutos después, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Castaños llegaron al lugar para evaluar al lesionado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras una revisión inicial, los socorristas determinaron que, aunque las heridas no comprometían su vida, era necesario trasladarlo a un hospital para una valoración médica más exhaustiva debido a los golpes considerables que presentaba. Omar Collazo, quien vive en la calle Aldama en el Centro de Monclova, fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia a una clínica cercana. Ahí, el personal médico continuó con su revisión para descartar fracturas o posibles complicaciones derivadas del impacto.

Las autoridades municipales que tomaron conocimiento del accidente instaron a los motociclistas a extremar precauciones al conducir.