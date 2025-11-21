Delincuente golpeado con bate de béisbol en Castaños tras intento de robo

Un conocido delincuente, reconocido por mantener asolada la Zona Centro de Castaños, recibió la tarde de este jueves un fuerte golpe en la cabeza con un bate de béisbol, mientras se encontraba sobre la calle Allende, en lo que parecía ser un intento de robo.

El agresor, Emmanuel Alanís Cruz de 48 años, arremetió contra Fermín Fuentes Flores, un hombre de 40 años, quien según fuentes allegadas al caso, es un reconocido "amante de lo ajeno" y se ha visto involucrado en varios robos en la zona.

¿Qué ocurrió?

El incidente ocurrió poco después de las 17:00 horas, cuando Fuentes Flores, quien vive en la calle Morelos 409 de la colonia Zona Centro, fue encontrado aparentemente robando. Sin que se haya confirmado si el agresor pasó de ser víctima a victimario, lo cierto es que, al sorprender a Fuentes en pleno delito, el hombre no dudó en tomar un bate de béisbol y propinarle un fuerte batazo en la cabeza.

El golpe, que dejó al delincuente tendido en el suelo, fue tan fuerte que la sangre comenzó a brotar de su rostro, y los testigos del lugar dieron aviso inmediato a las autoridades. Fue entonces cuando la Policía Municipal llegó al lugar de los hechos y logró asegurar al agresor, quien había intentado huir tras la agresión.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El lesionado, Fermín Fuentes, fue auxiliado por socorristas de Bomberos Voluntarios, quienes llegaron rápidamente al lugar y lo trasladaron de emergencia a un hospital cercano. Aunque su estado de salud es delicado debido a la herida en la cabeza, se informó que su vida no corría peligro inmediato.

Emmanuel Alanís Cruz, fue detenido y consignado al Ministerio Público bajo el cargo de lesiones dolosas y/o lo que resulte. La Policía Municipal sigue con las investigaciones para esclarecer todos los detalles de este violento incidente.