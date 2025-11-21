El conductor de la moto resultó lesionado al estrellarse contra el vidrio lateral

SAN BUENAVENTURA, COAH. – Un motociclista resultó lesionado luego de ser embestido la mañana de ayer por el conductor de una camioneta a la que intentó rebasar, mientras circulaba por las calles de la Zona Centro, lo que movilizó a las autoridades y socorristas de Protección Civil.

¿Qué ocurrió?

El percance ocurrido cerca de las 10:00 horas tuvo lugar en la intersección de las calles Hidalgo y Francisco I. Madero, donde el conductor de una pick up le pegó a una motocicleta, derribando a su chofer. De acuerdo con el reporte oficial, el accidente ocurrió cuando Mario Rivera Vázquez, de 51 años, conducía una camioneta Ford F150 de color azul marino, por la calle Hidalgo. Al llegar cerca de una ferretería, el conductor de la camioneta aseguró que un motociclista, identificado como Juan Orlando Chávez Dávila, de 35 años y vecino de la colonia Solidaridad, realizó una maniobra imprudente al intentar rebasar por el lado derecho.

El motociclista, que viajaba en una moto Italika F125 de color negro sin placas, al no observar la precaución necesaria, terminó golpeando el espejo lateral de la camioneta, lo que provocó que cayera de lado, resultando con una herida cortante en la mejilla izquierda.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Inmediatamente después de la caída, testigos del incidente y personal de Protección Civil acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a Juan Orlando Chávez Dávila, quien fue trasladado por paramédicos a la Clínica 10 del IMSS para recibir atención médica. Las autoridades se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del informe correspondiente. Tras tomar declaraciones a ambos conductores, el motociclista y el conductor de la camioneta llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados. La motocicleta fue trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública para completar el acta convenio.