Bomberos de Monclova salvan cachorro en incendio de casa abandonada en Emiliano Zapata

La tarde de este viernes, un incendio que arrasó con una casa abandonada en la colonia Emiliano Zapata Sur desató una intensa movilización de autoridades, quienes lograron evitar una tragedia mayor, ya que los vecinos alertaron que la vivienda, utilizada por viciosos de la zona como refugio, podría tener personas atrapadas en su interior.

El siniestro fue reportado alrededor de las 14:00 horas, cuando los vecinos de la calle Ecuador, aterrados, vieron cómo las llamas comenzaban a devorar la estructura de la vivienda que llevaba años deshabitada. Según los testimonios, esta propiedad suele ser frecuentada por personas que, en su desesperación por encontrar un lugar para consumir sustancias, la utilizaban como refugio.

¿Qué ocurrió?

En medio de las llamas, y temiendo que uno de los hombres que se resguardaban ahí estuviera dormido dentro, los vecinos no dudaron en marcar el número de emergencia 911 para reportar la tragedia que estaba comenzando a gestarse. Según los vecinos, un hombre fue rescatado del interior de la casa, pero al salir estable, se retiró del sitio.

La respuesta de la Policía Municipal y de los valientes elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos fue rápida, pero el fuego ya había comenzado a tomar fuerza. Al llegar al lugar, los bomberos se encontraron con un inmueble que carecía de cableado eléctrico, lo que hacía suponer que el incendio había sido provocado por manos vandálicas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Entre las llamas, los rescatistas temieron lo peor, pero al ingresar a la casa, un golpe de suerte permitió que el equipo de bomberos rescatara a un pequeño cachorro que se encontraba atrapado y asustado, en medio del caos, entre la espesa humareda. Tras un esfuerzo adicional, el can fue rescatado y puesto a salvo en la calle, lejos de las peligrosas llamas que consumían la propiedad.

A medida que el incendio se extendía, la Policía Municipal resguardó el área para evitar un incidente mayor, mientras los bomberos trabajaban intensamente en las maniobras de enfriamiento. Tras varios minutos de lucha, las llamas fueron finalmente sofocadas, pero el daño a la estructura de la casa fue considerable, dejando la propiedad en ruinas.

Los vecinos, que ya temían que la casa abandonada se convirtiera en un foco de peligro, se vieron aliviados al ver que no hubo víctimas mortales, aunque el daño material y el susto fueron tan grandes que todavía se sienten inseguros en el área. La policía sigue investigando el origen del fuego y trabajando en la identificación de los responsables, mientras la comunidad sigue atenta ante la amenaza de que más casas abandonadas en la zona puedan ser blanco de vandalismo.