Accidente en Monclova: joven motociclista es trasladado tras choque con camioneta

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista de apenas 23 años terminó con una probable fractura expuesta y su unidad prácticamente deshecha, luego de que una conductora le cortara el paso la mañana de este viernes en la colonia 23 de Abril.

El estruendo del impacto alarmó a los vecinos, quienes presenciaron cómo el accidente interrumpió de golpe la rutina diaria y derivó en una intensa movilización médica y policial.

El percance ocurrió poco después de las 07:00 horas en la intersección de la calle Río Coatzacoalcos y la avenida Álamo, donde Néstor Alejandro Garanzuay Armendáriz, se dirigía a su trabajo a bordo de una motocicleta Italika amarilla.

Testigos señalaron que la tragedia se produjo cuando una camioneta Chevrolet Equinox gris, conducida por Isabel Cristina Estrada Ortiz, presuntamente ignoró el alto obligatorio e irrumpió en la trayectoria del joven motociclista.

El impacto fue brutal: la moto se incrustó contra el costado de la camioneta y Néstor Alejandro salió disparado, cayendo sobre el pavimento, donde quedó gritando de dolor.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron de emergencia y confirmaron que el joven presentaba una fuerte lesión en la pierna izquierda, con posible fractura de tibia y peroné. Tras ser estabilizado, fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del choque y determinaron la responsabilidad de la conductora, quien fue asegurada en el sitio y puesta a disposición de las autoridades. Ambos vehículos fueron enviados a un corralón, mientras se define su situación legal y se garantiza la reparación del daño.