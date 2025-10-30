No frena a tiempo y causa accidente

MONCLOVA, COAH.- Un choque múltiple que se registró la tarde de este jueves en el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la calle General Bravo, dejó a tres vehículos con daños considerables y generó momentos de tensión cuando un conductor de una camioneta roja le pegó por detrás al Mazda y luego huyó, no sin antes burlarse de la responsable del accidente.

Cerca de las 13:15 horas, Cindy Elizabeth Montelongo Hernández, de 33 años, con domicilio en la colonia Las Esperanzas, conducía en dirección al norte un Mazda 6, modelo 2009 en color gris, cuando no logró frenar a tiempo, impactando contra un Nissan Versa 2014, color gris, guiado por Diana Lizeth Ramos González, de 50 años, vecina de la colonia Anáhuac.

El percance no terminó ahí: un tercer conductor llegó al lugar, remató el golpe contra el Mazda y, burlándose de la mujer, huyó del sitio antes de que las autoridades pudieran intervenir.

En la secuencia de la colisión, el Nissan terminó golpeando una camioneta Renault Koleos modelo 2022, color negro, conducida por Karina Elizabeth Ramírez Macías de 45 años, vecina de la colonia El Pueblo.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar para levantar el peritaje y dialogar con los involucrados, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones.

Sin embargo, los daños materiales fueron considerables y el tránsito en la zona se vio afectado, una constante en este tramo que ha sido escenario de múltiples accidentes.