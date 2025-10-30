Arrolla cafre a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un cafre embistió a un motociclista en el cruce de la avenida Constitución con avenida Montessori, a la altura de la colonia Residencial San Lorenzo, y posteriormente huyó del lugar sin brindar ayuda.

El percance ocurrió cerca de las 07:00 horas de este jueves, cuando un automóvil Chevrolet Aveo color rojo impactó a una motocicleta marca Vento de color negro, la cual era conducida por Brayan Alejandro Lara Ramos.

De acuerdo con los testigos, el conductor del Aveo no respetó la preferencia de paso e invadió el carril contrario, golpeando de lleno al motociclista, quien salió proyectado y terminó tendido sobre el pavimento.

Sin embargo, en lugar de detenerse para auxiliarlo, el responsable aceleró y se dio a la fuga rumbo al sur de la ciudad.

Personas que presenciaron el accidente de inmediato pidieron ayuda al número de emergencias, acudiendo al sitio elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de los hechos y levantaron el parte correspondiente.

Socorristas de la Cruz Roja también acudieron al lugar para valorar al joven afectado, quien fue trasladado a un hospital para descartar alguna lesión interna.

Los oficiales exhortaron a Brayan Alejandro a presentar la denuncia ante el Ministerio Público para que se inicien las investigaciones y se dé con el paradero del responsable, quien deberá responder por los daños ocasionados y el intento de evadir su responsabilidad.