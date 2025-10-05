Vecino de Santa Mónica cae en fraude al intentar asegurar boletos para concierto en Monterrey

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una oportunidad para asegurar su lugar en un concierto en Monterrey terminó en un costoso fraude para un vecino de la colonia Santa Mónica, quien perdió casi 25 mil pesos tras depositarlos a un supuesto revendedor de boletos en redes sociales.

El afectado, identificado como Emiliano, declaró a las autoridades que contactó a una persona que se hacía pasar por mujer a través de Facebook, quien le ofreció varios boletos para un concierto programado en febrero de 2026. La supuesta vendedora también aparecía en TikTok con el usuario @lupscedillo, lo que le dio confianza.

Después de concretar el acuerdo, Emiliano realizó varias transferencias bancarias que sumaron 24 mil 900 pesos a la cuenta identificada como OMARG1062. Sin embargo, apenas el dinero fue recibido, el contacto lo bloqueó y eliminó los mensajes, dejándolo sin forma de reclamar.

El reporte fue registrado a las 20:20 horas en la calle Río Escondido, en la colonia Santa Mónica. Elementos municipales y detectives de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento y recomendaron al afectado descargar los comprobantes de transferencia en formato PDF para integrarlos a una denuncia formal ante el Ministerio Público. El joven señaló que acudirá al banco para intentar identificar el origen de la cuenta y buscar recuperar su dinero. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para no confiar en supuestos revendedores de redes sociales sin mecanismos seguros de verificación, ya que este tipo de fraudes va en aumento.