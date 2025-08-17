Conductora Resulta Lesionada en Choque en Carretera Estatal de Coahuila

Una conductora resultó lesionada este sábado luego de un fuerte choque sobre la carretera estatal número 24, antes del Ejido El Oro, cuando su vehículo impactó a otro que se le atravesó mientras intentaba dar vuelta en 'U'.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, a la altura del kilómetro 10 de dicha vía, cuando Angélica María Rivera Moreno, de 42 años y vecina de la colonia Estancias de Santa Ana en Monclova, se golpeó de manera brutal con el volante de su Chevrolet Spark al estrellarse contra un Honda Fit blanco, cuyo conductor intentó realizar un retorno imprudente sin percatarse de la proximidad del otro vehículo.

De acuerdo con los primeros reportes, el Honda Fit se encontraba circulando por la misma vía y, al llegar a la altura de la quinta Caleb's, decidió dar vuelta en 'U'. Sin embargo, no advirtió que Angélica venía por su vía libre, lo que provocó la colisión inevitable.

El impacto fue tan fuerte que ambos vehículos quedaron con daños severos, pero lo más grave fue que la conductora del Chevrolet Spark terminó lesionada dentro de su auto, golpeándose con el volante. Afortunadamente, testigos del accidente dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova acudieron rápidamente al lugar y, tras estabilizar a la afectada, la extrajeron con sumo cuidado para trasladarla de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde fue atendida por los especialistas y quedó bajo observación.

Por su parte, los oficiales de la Policía Estatal Coahuila llegaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar las responsabilidades del accidente. También ordenaron el apoyo de una grúa para remolcar los vehículos al corralón, luego de que el conductor del Honda fue asegurado en el lugar.