Choque entre Ford Focus y Ford Lobo en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte accidente vehicular ocurrió la mañana de este martes en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Guanajuato, una de las intersecciones más conflictivas de la ciudad, cuando el conductor de un Ford Focus, al intentar cruzar la vialidad, se atravesó al paso de una Ford Lobo, lo que resultó en serios daños.

El accidente se registró alrededor de las 10:30 horas, cuando Héctor Pecina Padilla, de 52 años, conductor del Ford Focus, trató de cruzar el bulevar en dirección sur.

Al llegar al cruce con el bulevar Benito Juárez, el compacto fue impactado por la Ford Lobo, modelo 2023, color arena, conducida por Héctor Manuel Guajardo Aguayo, de 51 años.

El fuerte impacto provocó que el Ford Focus girara sobre su propio eje, quedando varado en sentido contrario a su dirección inicial.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero ambos vehículos terminaron con daños significativos.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar para dar vialidad en la zona y evitar que ocurriera otro accidente mientras se realizaba el peritaje correspondiente.

Las autoridades resguardaron el área hasta la llegada de los peritos, quienes se encargaron de deslindar las responsabilidades y determinar las causas del accidente.

Debido a que los involucrados no llegaron a un acuerdo sobre el pago de los daños, el caso fue turnado al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.