Nissan Maxima 2017 choca y vuelca en avenida Susan Lou Pape

MONCLOVA, COAH.- Un torreonense vivo de milagro luego de protagonizar un fuerte accidente durante la madrugada de este lunes en la avenida Susan Lou Pape, a la altura del cruce con la calle Jesús Barrera, donde su vehículo, un Nissan Maxima 2017, terminó destrozado tras impactarse contra la base de un puente peatonal y volcarse estrepitosamente.

El accidente ocurrió cerca de las 04:00 horas de este lunes, cuando Christian Gutiérrez de la Fuente, de 34 años, habitante de la colonia Torreón Jardín, circulaba a exceso de velocidad por la avenida Susan Lou Pape.

Según los informes preliminares, al llegar al cruce con la calle Jesús Barrera, perdió el control de su automóvil, lo que provocó que chocara contra la base de concreto del puente peatonal y el parachoques del mismo.

Tras el impacto, el vehículo usó la base del puente como rampa, lo que provocó que el Nissan Maxima volcara de manera aparatosa, quedando completamente destrozado. Sorprendentemente, el conductor salió ileso, a pesar de la magnitud del accidente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar el área, mientras que los oficiales de Control de Accidentes se encargaron de elaborar el peritaje correspondiente.

El vehículo fue remolcado a un corralón por una grúa, mientras se daba inicio con la investigación sobre el probable exceso de velocidad como causa principal del accidente.