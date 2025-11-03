Colisión en Bulevar Benito Juárez: Tres Personas Resultan con Lesiones Leves

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de la tercera edad provocó un aparatoso accidente la mañana de este lunes sobre el bulevar Benito Juárez, frente a las instalaciones de SIMAS, luego de intentar incorporarse al par vial sin extremar precauciones, dejando como saldo daños valuados en más de 250 mil pesos y tres personas con lesiones leves.

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas en el cruce de la calle Guatemala, en la colonia Chapultepec, cuando el conductor de una camioneta Mitsubishi Montero blanca, modelo 2024, identificado como Gerardo de Jesús Cavazos Valdez, intentó atravesar el bulevar sin respetar la preferencia de paso.

Al hacerlo, fue impactado violentamente por un automóvil Nissan V-Drive blanco, modelo 2022, conducido por David Salvador Ceniseros de los Santos, quien se hacía acompañar por Jennifer Fernanda Mendoza Castillo, de 22 años, vecina de la calle Azteca número 1112, en la colonia Chinameca.

El fuerte impacto dejó el vehículo Nissan con severos daños en su parte frontal, considerándose pérdida total, mientras que la camioneta resultó con afectaciones en el costado trasero derecho.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al lugar para revisar el estado de los involucrados; tanto el conductor responsable como la pareja fueron atendidos por golpes leves, sin requerir traslado hospitalario.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y coordinar el retiro de las unidades siniestradas, ordenando el traslado del Nissan al corralón municipal.

El percance generó afectaciones momentáneas en la vialidad y puso de manifiesto la importancia de conducir con precaución, especialmente en intersecciones de alto flujo como el bulevar Juárez.