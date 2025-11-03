Rescatan a conductor atrapado en pozo urbano de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La madrugada de este lunes, un operador de Uber vivió una experiencia "inesperada" mientras recorría las calles oscuras de la colonia Colinas de Santiago.

El conductor, quien aún no se explica cómo terminó en esa situación, cayó de lleno en un enorme pozo, que ahora fue bautizado como una "trampa" urbana.

Los hechos ocurrieron en la calle Indios Naturales, a la altura del Cerro del Mercado, cuando el chofer, circulaba en su Nissan azul, posiblemente en busca de un cliente o tal vez de algo más interesante, como evitar una cita con su propia suerte.

Al parecer, el cansancio y la oscuridad fueron los culpables de no notar el gigantesco pozo que, como una enorme boca de lobo, esperaba pacientemente para atrapar a su víctima.

El Nissan cayó con los neumáticos delanteros, quedando completamente atrapado en lo que se podría llamar una "autopista hacia el fondo del abismo local".

La situación, por supuesto, no pasó desapercibida. Vecinos de la zona rápidamente hicieron el reporte al 911, alertando a las autoridades sobre el incidente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para ayudar al operador, quien, por fortuna, salió ileso del "enorme obstáculo" urbano.

El vehículo fue extraído del pozo con la ayuda de los uniformados, quienes luego pidieron el apoyo para abanderar el ´cráter´ y evitar que otros automovilistas vuelvan a caer en él.