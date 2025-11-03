Herido adulto mayor tras impacto de camioneta en Frontera

FRONTERA, COAH.- Un adulto mayor resultó lesionado la tarde de este lunes tras ser golpeado por el retrovisor de una camioneta mientras caminaba por la banqueta en el cruce de las calles Madero y Cuauhtémoc, en la zona centro de Frontera. El hombre de 75 años, habitante de la calle Simón Bolívar en la colonia Progreso de Monclova, fue alcanzado por el espejo lateral de una camioneta Ford Windstar conducida por una mujer que, según su testimonio, no logró ver al peatón debido al encandilamiento del sol. El accidente ocurrió cuando la camioneta pasó cerca del hombre, quien caminaba tranquilamente por la acera. La conductora explicó a las autoridades que el sol la cegó momentáneamente, lo que impidió que viera al adulto mayor a tiempo y lo golpeó con el retrovisor. Tras el impacto, el hombre, quien sufrió lesiones leves, fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y luego trasladado al hospital de la institución, donde se reportó su estado de salud como estable. Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del incidente y elaborarán el peritaje correspondiente para esclarecer las responsabilidades del percance.