Choque entre cuatro vehículos provoca daños en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque entre cuatro vehículos registrado la mañana del lunes provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl, en la colonia Deportiva.

Aunque el estruendo alarmó a vecinos y automovilistas, por fortuna no hubo personas lesionadas, solo cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros informes, el percance ocurrió cuando, por causas que aún son investigadas por las autoridades, los cuatro automóviles terminaron involucrados en una colisión en cadena.

Todo indica que uno de los conductores no frenó a tiempo, generando el impacto que se extendió al resto de los vehículos.

En el choque participaron: una camioneta Chevrolet Tahoe 2025, color negro, conducida por Ilse Gabriela Sepúlveda De la Rosa, de 35 años, vecina del Fraccionamiento Campestre Las Palmas. Un Ford Fusión 2011, color gris, guiado por Gilberto de Jesús Fonguin Arámbula, de 40 años, vecino del Fraccionamiento Azteca, además de un Mazda 2002, color blanco, conducido por Óscar César Segura García, de 29 años, de la colonia Independencia, y una Chevrolet Captiva 2023, color guinda, manejada por Mirza Rubí Iruegas Riojas, de 44 años, habitante de la colonia Primero de Mayo.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio y tomaron conocimiento, además de ordenar el retiro de las unidades involucradas, que quedaron atravesadas en el crucero y obstruyendo el tráfico vespertino.

Las autoridades confirmaron que no hubo lesionados, quedando todo en manos de las aseguradoras para el deslinde de responsabilidades correspondientes.