Mecánico sufre accidente en Colegio México Montessori de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía una simple revisión mecánica terminó en un serio accidente dentro del Colegio Montessori, luego que un mecánico quedó prensado bajo el vehículo que reparaba, provocando una intensa movilización de auxilio la tarde de ayer.

El guardia del plantel, Carlos Romo, realizaba su rondín habitual cuando escuchó gritos desesperados provenientes del área de estacionamiento. Al acercarse, se topó con la escena: Julio Arévalo de 44 años, mecánico estaba completamente atrapado bajo el auto de una empleada del colegio, imposibilitado para moverse.

Romo confesó que el nerviosismo lo invadió, pues temía lastimarlo aún más si intentaba liberarlo por su cuenta, por lo que de inmediato solicitó apoyo a la Cruz Roja. Paramédicos acudieron al sitio, valoraron al lesionado y finalmente lo trasladaron a recibir atención médica. Aunque en un principio se desconocía el destino, el herido fue llevado al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Al lugar también se presentó José Carlos Palafox, subdirector de Protección Civil, quien coordinó las acciones de seguridad dentro del plantel y verificó que no existieran riesgos adicionales.

El incidente causó preocupación entre el personal del colegio, que observó con evidente consternación el rescate del trabajador.