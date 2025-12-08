Motociclista de 20 años, sufre accidente en Frontera por negligencia al volante

FRONTERA, COAH.— Un joven motociclista terminó en el pavimento y con un susto que difícilmente olvidará, luego de ser embestido por un automovilista que manejaba sin la más mínima precaución en la colonia Bellavista.

Jordán Ramírez, de 20 años, circulaba la tarde de ayer sobre su motoneta por la avenida Sinaloa en lo que parecía un trayecto habitual.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle Coahuila, su día cambió abruptamente.

De acuerdo con los primeros reportes, un conductor imprudente le cortó el paso sin aviso alguno, impactándolo de lleno y arrojándolo contra el pavimento.

El estruendo alarmó a los vecinos, quienes salieron de inmediato para auxiliar al joven, que quedó tendido y visiblemente aturdido.

Testigos pidieron apoyo al 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar en cuestión de minutos para atender a Jordán, quien presentaba golpes contusos y un evidente estado de shock.

Agentes del Departamento de Control de Accidentes abanderaron el área y levantaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, pues todo apunta a que el automovilista habría actuado con total negligencia en la conducción, provocando un incidente que pudo cobrar consecuencias mucho más graves.

Vecinos de la zona comentaron que la imprudencia al volante se ha vuelto pan de cada día, y aunque esta vez la historia no pasó a mayores, advirtieron que basta un segundo para que una irresponsabilidad cambie una vida por completo.