Joan Peña, de 25 años, es atacado en colonia Diana Laura

FRONTERA, COAH.— Joan Luis Ángel Peña Morales, de 25 años, terminó la noche de ayer tirado en plena avenida principal de la colonia Diana Laura, luego de recibir una puñalada de aproximadamente cuatro centímetros en el abdomen, en un ataque cuya autoría —como siempre— nadie vio, nadie supo y nadie escuchó.

Vecinos que lo encontraron ensangrentado no dudaron en llamar al 911, pues el joven apenas podía mantenerse consciente mientras la herida seguía sangrando abundantemente.

Paramédicos llegaron a toda prisa y lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde fue atendido de urgencia.

El lesionado, quien tiene su domicilio en Prolongación Progreso número 707, logró explicar poco sobre lo ocurrido debido a su estado, por lo que elementos de Seguridad Pública Municipal iniciaron las investigaciones para tratar de ubicar al responsable... o responsables, que ya para estas horas seguro durmieron muy tranquilos.