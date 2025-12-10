Conductora provoca accidente en Monclova sin lesionados

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vehicular registrado la mañana de este miércoles en la avenida Monterrey, a la altura de la calle Barranquilla en la colonia Guadalupe, dejó como saldo daños materiales considerables y causó la movilización de las autoridades municipales.

El accidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando la conductora de un Chevrolet Aveo gris, identificado como Juanita Sánchez Moreno, de 56 años, cruzó la avenida sin la debida precaución. La falta de cuidado al momento de cruzar la arteria provocó que su vehículo fuera impactado por un Volkswagen Virtus negro, conducido por José Manuel Ramos Ballesteros, de 37 años.

El choque, que ocurrió cuando Juanita Sánchez intentó atravesar sin precaución hacia la calle Barranquilla, provocando que el conductor del Virtus la impactara. El Aveo terminó con un golpe en el costado derecho, mientras que el Virtus también presentó daños en el lado delantero.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas en el lugar, aunque ambos conductores se vieron involucrados en un incidente que requirió la intervención de la Policía Municipal. Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente. Los oficiales determinaron que la conductora del Aveo fue la responsable del percance, ya que cruzó la avenida sin precaución y sin respetar el paso del otro vehículo.

Ambos conductores acordaron recurrir a sus aseguradoras para resolver los daños materiales ocasionados.