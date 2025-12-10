En calles de la ´Inde´: Se mete por acotamiento y lo chocan

Un accidente vehicular se registró la mañana de este miércoles en las calles de la colonia Independencia, cuando un conductor circulaba por el acotamiento y terminó recibiendo el impacto de un auto compacto que intentaba incorporarse a la vialidad. El choque dejó daños materiales en ambos vehículos, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:00 horas sobre la calle Coahuila, cuando el conductor de un Chevrolet Beat rojo, identificado como Héctor Enrique Ramírez León, de 32 años, circulaba por el carril de acotamiento. Al intentar tomar la calle Mártires de Chicago, no logró ceder el paso al vehículo que circulaba correctamente en la vía, un Chevrolet Monza azul, conducido por Moisés Coronado Aguilera, de 64 años.

El accidente y sus consecuencias

El impacto fue inevitable, y el Beat terminó recibiendo el golpe en su costado derecho, lo que ocasionó daños materiales considerables en ambos autos. Afortunadamente, ninguno de los involucrados resultó herido.

El accidente movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes llegaron al lugar para tomar conocimiento del hecho. Tras realizar el peritaje correspondiente, se determinó que el conductor del Chevrolet Beat no había respetado el derecho de vía, causando la colisión.

Acciones de la autoridad

Ambos conductores fueron llevados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un arreglo para el pago de los daños.