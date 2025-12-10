Causa fuerte choque frente a Los Héroes

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución al momento de incorporarse a la rotonda de Los Héroes sobre el bulevar Francisco I. Madero provocó un fuerte accidente vial la tarde de ayer, que dejó como saldo considerables daños materiales y movilizó a las autoridades municipales.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el accidente ocurrió cuando Blanca Estela Tarín Andasola, de 55 años, quien conducía un Mazda CX-5 blanco 2024, intentó ingresar a la rotonda desde la calle Matamoros en dirección al sur, sin extremar las precauciones necesarias. Al realizar la maniobra, impactó contra el vehículo de José Francisco Botello Maldonado, de 48 años, quien viajaba en su Toyota Prius rojo 2021, circulando por el bulevar Madero, carriles del lado norte, en dirección al oriente.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

El choque fue inevitable, dejando a ambos vehículos dañados, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales. Tras el impacto, ambos vehículos quedaron varados en el lugar, lo que provocó una ligera congestión vial mientras se llevaban a cabo las labores de levantamiento y remolque.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente, mientras que los vehículos involucrados fueron remolcados por una grúa. La presunta responsable, Blanca Estela Tarín, fue identificada como vecina de la colonia Las Flores, mientras que José Francisco Botello, habitante de la colonia Jardines del Montessori, fue quien resultó afectado por la falta de precaución de la conductora. Ambas partes fueron llevadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un arreglo mediante sus ajustadores.