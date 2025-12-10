Trailero se da a la fuga tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un trailero protagonizó un accidente vial en pleno corazón de Monclova, sobre la calle Ildefonso Fuentes con Matamoros, la mañana de este miércoles. Tras el choque, el conductor de la unidad pesada decidió darse a la fuga sin asumir la responsabilidad por los daños ocasionados.

De acuerdo con los informes preliminares, el trailero impactó un Hyundai azul estacionado, arrancándole la canastilla del capacete, la cual estaba utilizada para transportar herramientas. El impacto proyectó una escalera que golpeó el costado izquierdo de un taxi de la línea Taxímetros de Guadalupe, ocasionándole daños visibles en la defensa.

El taxista, al darse cuenta de la fuga del trailero, no dudó en intentar detenerlo a pie. El conductor del tráiler echó reversa hasta la calle Matamoros y, al ver la intención del taxista de alcanzarlo, giró hacia la calle Aldama para escapar sin dejar rastro.

Minutos después, arribaron al lugar elementos de Tránsito Municipal y Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento del hecho y comenzaron con las investigaciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no pudieron ubicar al tráiler responsable. Los afectados, en un intento por resolver la situación por su cuenta, decidieron llegar a un acuerdo entre ellos y se negaron a la intervención de las autoridades.

El caso continúa en investigación, ya que el trailero no ha sido localizado hasta el momento.