Choque entre camioneta y motocicleta en Coahuila

Un choque entre una camioneta Chevrolet y una motocicleta Italika registrado en el cruce de las calles 7 y 32 dejó únicamente daños materiales, sin personas lesionadas, la tarde de ayer.

El percance ocurrió cuando José Guadalupe Ávila Contreras, de 60 años, circulaba en una camioneta Chevrolet S10, modelo 1988, color beige por la calle 32. Al llegar al cruce con la calle 7, no alcanzó a frenar y terminó impactando a una motocicleta Italika FT125, color guinda y sin placas, conducida por Emmanuel "N", un joven de 17 años que se dirigía a vender chicharrones sobre la avenida de Las Torres.

Tras el choque, familiares del motociclista llegaron al lugar y reclamaron el pago de alrededor de ocho mil pesos por los daños a la unidad. Sin embargo, agentes de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento y buscar que las partes llegaran a un acuerdo en el sitio. Mientras que socorristas del GRUM atendieron al adolescente, quien milagrosamente resultó ileso.